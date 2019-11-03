規範「雙11」網絡促銷　市監局︰嚴禁先漲後降行為

一年一度的「雙11網購節」臨近，各大電商平台已開始「雙11」促銷活動。北京市市場監管局上周五（1日）聯合市委網信辦、市公安局、市通訊管理局、市郵政管理局與京東、天貓等電商平台召開行政指導會，要求平台嚴禁虛構原價、先漲後降、不履行價格承諾等違法行為，保障消費者權益。

北京市市場監管局指出，電商平台要強化互聯網廣告管理，全面履行對促銷廣告的檢查核驗義務禁止發佈內容不符或證明材料不全的廣告；同時要落實「接訴即辦」目標任務，嚴格落實賠償先付制度。在價格監管方面，電商平台要及時發現並制止虛構原價、先漲後降、不履行價格承諾等違法行為，認真履行明碼標價義務。

另電商平台要主動開展產品質量檢查，不得銷售法律法規等禁止銷售的產品。另要加強餐飲企業入網審查，確保促銷食品安全衞生。在保健食品監管方面，平台要實行保健品專區銷售，禁止經營普通食品又經營保健食品的店舖宣稱「保健食品專營店、專賣店」。

此外，市公安局提示平台企業嚴禁銷售假冒偽劣商品，堅決杜絕涉槍、涉爆、涉恐以及涉及隱私類信息的發布，嚴防各類電信網絡詐騙；市委網信辦要求企業嚴格遵守《網路安全法》有關規定；市通訊管理局要求平台企業加強對用戶個人信息的保護，加大對非實名電話卡、虛假營業執照等風險點的防範力度等。