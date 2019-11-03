女老闆非法集資逾5億人民幣　自首時餘額不足1000元

浙江樂清市女商人小珍（化名）早前為涉足金融業，以開辨典當公司為遮掩，卻向客戶發放「儲蓄存單」，猶如一間「小型銀行」，非法集資逾5億元（人民幣．下同，約5.65億港元）資金。案件近日在樂清市人民法院公開開庭審理，惟因涉案數額巨大，法庭未有當庭宣判。

內地傳媒報道，小珍在當地素有「女強人」之稱，以經營服裝企業及培訓機構起家；2014年初，小珍欲涉足金融業，卻多次申請金融牌照被拒，便與他人合資約3000萬元（約3392萬港元）成立一間典當公司，以資金周轉、投資等為由，並用高息利誘親友及社會人員向典當公司「存款」，還專門發放「儲蓄存單」作為憑證。據統計，受害者人數超過70人，其中有人存款金額達到3000萬元。

惟在及後4年多時間中，小珍依靠「拆東牆補西牆」方式，用借來的本金去償還高額利息，甚至向高利貸借款。至2018年7月，小珍的資金缺口逾1億元（約1.13億港元），公司運轉難以為繼，她才向警方自首，其時公司帳戶餘額不到1000元（約1130港元）。

警方指出，此案是該市近10年以來，最大宗個人非法集資案件，為了讓案件辦理過程更公正，盡量讓受害人挽回損失，警方更首次聘請了第三方機構，對小珍等人資金往來進行審計。