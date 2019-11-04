網紅化妝品一周賣51萬瓶　協和醫院：沒這款產品

內地一款名為「協和維生素E乳」的產品近日成為網紅商品，消息指僅在7天內已賣出51萬瓶。不過北京協和醫院旗下化妝品企業職員早前澄清，該款產品與協和醫院並無直接關係，「我們沒有維E乳這款產品」。

該款網紅化妝品用一個白色膠製按壓嘴小瓶盛載，上面有紅色字體的透明標籤，並寫上「北京協和生物醫藥化妝品技術開發有限公司研製」等字眼。有內媒在電商網站搜索相關關鍵詞，發現有五花八門的品牌產品，且不論品牌差別，相關包裝瓶外形和標籤都頗為相似，產地也非常廣泛，有北京、天津、蘇州、濰坊等；相關商家均表示所銷售的，都屬正牌商品。

惟內媒上周五（11月1日）向協和醫院查詢，對方卻稱並無上述產品。該院護膚品銷售點職員強調︰「我們沒有維E乳，從來沒賣過。」又稱該企研發的護膚產品叫做「矽E乳」，最熱銷的產品叫「矽霜」，卻從沒有產品叫「維E乳」。內媒又諮詢院內引導員和藥房工作人員，對方均表示院內銷售的，確實只有「矽E乳」。

該內媒其後查悉，涉事的「維生素E乳」品牌名稱實為「標婷」，是由北京鷹華技術開發公司出品；該公司則是北京醫院旗下全資子公司，而產品銷售點之一就在北京醫院院內。內媒後來到北京醫院發現，該院的醫療用品銷售部前排起長隊，當中有不少顧客正準備大批購買「標婷」旗下的「維生素E乳」。