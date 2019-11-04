趣聞：誤闖玻璃棧道見下面懸空　野豬嚇到腳軟

有內地網民上周六（11月2日）拍攝到，浙江杭州淳安縣有一頭野豬，行經當地的石林玻璃棧道時，突然為之卻步，情狀相當惹笑。只見該豬從最初的奮蹄急奔，再到漫步而行，然後懷疑因見玻璃下懸空，嚇得緊貼石壁，最後更腿下發軟，只能就地坐下，不敢再挪前半步。

該頭野豬當日誤闖入石林景區網紅玻璃棧道後，做出了上述舉動。有工作人員表示，石林玻璃棧道是於今年9月正式亮相，至今吸引了許多熱愛挑戰的年輕人到場打卡；又稱該處雖常有遊客因緊張和恐懼，困在景區的玻璃棧橋上寸步難移，亦有膽小的女孩哭得梨花帶雨，更有男子當場嚇得雙腿發軟，但野豬有如此表現，自己還是頭一次看到。

由於野豬屬國家二級保護動物，石林景區管理人員得知情況後，立即組織人員營救野豬。據悉工作人員最初覺得可在玻璃棧道的另一頭堵截，但此舉並未成功；職員又試圖以驅趕、大聲吆喝等，同樣不起作用。所幸在工作人員的努力下，該頭遭嚇破膽的野豬終獲解救，並送往當地林業局。

不少網民看過片段後，都覺得該頭野豬表現得相當可愛，更用野豬口脗打趣一番，「哎呦餵，嚇死了，嚇死寶寶了。我是野豬啊，你們純心是想嚇死我啊。」、「別笑，你行你上啊！」。