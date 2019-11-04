電商平台蹭「雙11」推特價樓　起拍價只有市場價10%

電商平台近日紛紛推出「雙11」的促銷優惠活動，內媒近日發現，內地三大電商平台居然紛紛在網上賣樓，其中更有不少「筍盤」參與進了「雙11」的促銷優惠活動中，有深圳的房源，起拍價竟只有市場評估價的10%，引起不少人圍觀。

據了解，其實很多房地產開發商也有自己的網絡銷售途徑，但由於「雙11」臨近，綜合性的電商平台流量會大大增加，於是房地產開發商與電商巨頭聯手合作，讓顧客可以選擇多個成交途徑。業界分析，目前不少地產商都欲以「以價換量」衝擊全年銷售和回款，所以「雙11」自然成為一個不錯的契機。

內媒又以天貓為例，指其在「雙11」前，全國上線了上萬套的特價房，其中143套是深圳的房源。在深圳福田區一套雙層單位，網上的起拍價僅36.88萬元，只有市場評估價的10%左右。但有律師指，商品房的拍賣和普通的商品交易是完全不一樣的，「價高者得」是拍賣的的基本原則，這表示拍賣不受電商平臺、法院等任何第三方控制，房價其實並不會因「雙11」而降低最低成交價。