姦殺10歲女罪成囚25年　男子堅稱無罪申請覆查

陝西漢中55歲男子魯天惠，25年前被控性侵和殺害10歲女童魯莉，魯男被判罪成並遭關押25年。魯男今年1月刑滿獲釋，惟他出獄後堅稱自己無罪，更指當年是被逼供才認罪。另有內媒報道引述魯莉養父指，魯莉目前還活着。據悉，陝西高院已對案件立案覆查。

案件發生在1994年，有河東店鎮紅旗村村民在一處水田發現屍骨，據悉該具屍骨身穿黃色長裙、粉紅色內褲及紅色拖鞋；惟屍檢報告顯示，該具屍骨生前遭受過鈍性損傷，發現時已呈嚴重腐爛。警方接報後展開調查，並稱在時年30歲的魯天惠，其位於褒河河堤邊上長灘林場的住所門口發現血漬，遂將對方傳喚到案和審訊。

據悉魯男全程做了9次筆錄，當中7次為有罪供述，而據警方紀錄顯示，當局曾以「反復地政策教育」和「擺事實、講道理」等方式，促使魯天惠交代其姦殺女童的過程。及至同年10月22日，魯男被漢中公安漢台分局以故意殺人和強姦罪執行逮捕。1999年5月21日，漢中中院一審宣判魯男犯故意殺人罪，判處無期徒刑；犯姦淫幼女罪，判處有期徒刑15年，2罪並罰，合併執行無期徒刑。

然而魯男出獄後表示，自己當年在接受審訊期間，遭到嚴刑逼供；又指時至今日，其小腿上仍留有兩道當年造成的深紅色疤痕。魯男的律師鄧學平則指，辦案單位從未對屍骨提取DNA，也未做DNA鑑定，因此無法確認魯男門前的血漬屬於魯莉。鄧又提到，從判決書顯示的物證清單中，兇器和移屍工具均未在其列。

另有內媒早前報道，魯莉的養父於今年10月初稱，他曾與妻子在女兒失蹤後四處尋人，又稱自己最初也認為魯男是殺女兇手，多年後他們才發現法院判錯，死者應是其他人；更指多年後，他與不少村民都有見過女兒，但最終來不及相認，女兒就逃去無蹤，「她一直躲着我。」