大陸出台26措施　為台灣企業民眾提供同等待遇

台灣的總統大選將近之際，大陸國台辦、國家發展改革委經商中央組織部等20個有關部門，周一（4日）出台為台灣企業、民眾提供同等待遇的26項措施，其中企業涉及5G、民航等領域，民眾涉及領事保護、農業合作、交通出行、購房資格等相關政策，自公布之日起實施。

該《關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》中涉及13項為台企提供同等待遇的措施，包括訂明台企可參與重大技術裝備研發創新、檢測評定等；按市場化原則參與大陸5G技術研發、標準制訂、產品測試和網絡建設；與陸企同等投資航空客貨運輸、通用航空服務；與陸企同等參與行業標準的制訂及修訂，促進兩岸標準互聯互通；投資主題公園，以特許經營方式參與旅遊基礎設施和配套服務建設等。

措施還包括持符合條件的台灣金融機構及企業，可在台企集中地發起或參與設立小額貸款公司、融資租賃公司和融資擔保公司等新型金融組織；符合條件的台企可與陸企同等依法利用出口信用保險等工具，降低對外投資風險；鼓勵各地根據實際情況，為台企增加投資提供政策支持等。

民眾方面，措施訂明台灣人可在大陸駐外使領館尋求領事保護與協助，申請旅行證件；持台灣居民居住證者在購房資格方面，與大陸居民享受同等待遇；在大陸大學、科研機構、公立醫院等從事專業技術工作者，符合條件之下可同等參加相應系列、級別職稱評審；運動員可以內援身份參加大陸足球、籃球、乒乓球、圍棋等職業聯賽，體育團隊也可在符合條件下參與大陸相關職業聯賽等。