妙齡女曬飛機駕駛艙合影　機師質疑違反航空守則

微博知名航空博主周日（3日）發布照片，顯示一名沒有穿制服的年輕女子，在疑似飛機駕駛艙中做V字手勢拍照，面前的小桌板還有3個喝茶用的茶具。有飛行員看過照片後指，根據圖中飛行通話頻率、油門位置及水杯茶具等細節，基本可以判斷照片是在客機飛行途中拍攝的，此舉嚴重違反航空運行規章和空防安全規定。

該名博主發布兩張照片，寫道：「真不敢相信在商業航班飛行中，讓無關旅客上座的事情發生在中國民航，究竟是不是模擬機，模擬機能不能擺茶具，應該不用多解釋吧？」內媒追查後發現，這張疑似在駕駛艙拍攝的照片於今年1月發布，事主還配上「超級感謝機長，實在是太開心了」的文字。不過該微博事後已被刪除，帳號亦已被清空。據發圖者的其他微博顯示，她大學期間就讀桂林某學校空乘專業，事發時並非民航工作人員。

資深民航機長陳建國表示，圖中的駕駛艙和正常商業客機駕駛艙一模一樣，其地空通話頻率設置、海壓在STD狀態表示處於高空飛行以及MCDU上沒有修正卡等細節，都可以判斷出客機處於正常飛行中。

他又指，一旦確認涉事航班發生在中國民航客機上，相關監管部門一定會對此作出嚴肅處理。內媒隨後聯繫總部位於桂林、被指為涉事的某航空公司，對方回應指對相關情況尚不知情。