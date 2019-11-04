模擬北韓攻擊　美台首度大規模網絡攻防演練

谷立言（小圖）指網絡領域的主要挑戰是保護民主體制的完整性。（互聯網）

為加強網絡安全合作，美國與台灣周一（4日）起首度聯合舉行為期5天的大規模網絡攻防演練，模擬如何就北韓等國家攻擊台方的政府網絡作出應對。對此美國在台協會（AIT）代理處長谷立言表示，惡意者可能會入侵選舉系統，故網絡領域的主要挑戰，就是保護民主體制的完整性。

今次演練預計有超過10個國家及地區的資安專家參與，首兩天由美方提供針對北韓網絡威脅的培訓和演練，之後兩天由台方聯同區域夥伴進行實戰演習，最後一天則會就相關經驗、教訓進行討論。演練模擬台灣的銀行、證交所、期交所等受到北韓網絡攻擊，並由資安團隊扮演攻擊一方，台方資安團隊則扮演防守一方偵測對方進攻路徑，並演練控制損害範圍等。

谷立言在開幕儀式上致詞時表示，當今政府面對最大的威脅不再是搶灘的部隊，而是有人利用社會及網絡的開放性來威脅產業、民主體制，以及金融體系等關鍵基礎建設的完整性。

谷立言稱，美方期待與台灣密切合作，計劃設立台灣的「國際網絡安全卓越中心」，使台灣及印太地區的公私部門能在資安議題上合作，尤其是網絡安全、5G等領域。