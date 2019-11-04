31省市人均消費排行榜　上海破3萬人仔登首位

國家統計局日前公布最新數據，顯示今年前三季度全國居民人均消費支出15464元（人民幣，下同，約17220港元），比去年同期增長8.3%；扣除價格因素，實際增長5.7%。內媒亦發現，在調查的31個省市中，北京、上海、天津、浙江、廣東等9個省市人均消費支出超過全國平均水平，其中上海居民最能花錢，北京、天津緊隨其後。

數據顯示，上海居民最能花錢，人均達33557元（約37368港元），北京及天津分別為31542元（約35124港元）、23751元（約26448港元）。從統計數據來看，京、滬兩地人均消費支出突破3萬元，天津、浙江、廣東三地位於2萬元階梯，其餘26地人均消費支出均處於2萬元以下。

西藏前三季度的人均消費支出為8863元（約9869港元），雖然尚未突破萬元大關，但西藏的人均消費增速達15.9%，居全國首位，江西、湖北名列第二、第三名，增速達到11.7%和11%。人均消費支出指居民用於滿足家庭日常生活消費的全部支出，包括購買實物支出和服務性消費支出。