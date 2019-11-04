傳8月大嬰兒遭人販拐帶　警方闢謠：患病女子所為

湖南衡陽常寧市一名8個月大的嬰兒，上周四（10月31日）上午遭人從嬰兒車中抱走；隨後有消息傳出，指失蹤嬰兒是在衡陽縣被人販拐走。縣公安局周一（11月4日）通報，澄清該嬰兒並非被人販帶走，而是被一名患有癲癇病的女子抱走；涉事嬰兒已在附近草叢中尋回。

通報提到，一段名為「衡陽縣一中門口搖籃裏的嬰兒被人販子偷走」的影片，近日在社交網上熱傳。警方事後調查，發現說法不實，片中場景與衡陽縣一中門口周邊環境完全不相符，人物口音也非衡陽縣口音。

通報續稱，該事件發生在常寧，涉事嬰兒上周四早上約8時，在常寧一中門口失蹤。從相關片段顯示，一名女子因自家孩子失蹤，只能坐在地上嚎啕大哭。經查，警方得悉在當日早上約7時，該母親由於要去接送另一個孩子上學，遂囑咐父親照看自己的孩子。

通報又補充，當日早上早上7時30分，老翁因一時內急要去廁所，便把嬰兒車放在學校門口的報刊亭前，惟在廁所出來後，老翁便發現嬰兒車內的孩子不見了。孩子家屬見狀後立即報警，在路人和警員的幫助下，在不遠處的草叢中發現該嬰兒。