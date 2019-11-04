美報告批中國借反恐打壓維族　華外交部︰誣衊中方努力

美國國務院上周五（1日）發布《2018年國別反恐報告》，指中國在新疆以反恐和打擊極端主義為名，打壓維吾爾族等少數民族，又批評中國反恐行動缺乏透明度。對此，中國外交部發言人耿爽周一（4日）回應，直斥美方誣衊攻擊中方在新疆反恐的努力，要求美方摒棄在反恐問題上的「雙重標準」，停止借涉疆問題干涉中國內政。

耿爽指出，新疆一直是中國反恐、去極端化鬥爭的主戰場；在1990年至2016年期間，當地曾發生數千宗暴恐活動，造成大量無辜人員傷亡；就此，新疆依法採取反恐和去極端化舉措，不但符合中國法律，亦符合國際上提倡的共同理念，且事實證明，有關舉措取得良好成效，受到各族人民歡迎和支持。

耿爽又指，在過去3年期間，新疆沒有發生一宗暴恐案件，各族人民生命權、健康權、發展權等基本權利得到了有力保障；而在去年底以來，已有50多批外國代表團、上千人參訪新疆，均稱讚新疆反恐和去極端化工作值得學習借鑑；惟美方對此閉目塞聽，且借「反恐報告」誣衊中方，做法卑劣，必將為國際社會有識之士所不齒。