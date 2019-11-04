修例風波︰官媒指香港經不起折騰　籲市民支持止暴制亂

香港反修例示威已接近5個月，局勢仍未見緩和。內地官媒周一（4日）發布評論文章，指幾代人辛苦建設香港的心血，正被「不加掩飾、不知收斂」的暴力消解，形容香港「經不起折騰，經不起內耗」，呼籲市民支持政府止暴制亂；文章又指，挑戰「一國兩制」和基本法的狼子野心無疑是癡心妄想，「反暴力、護法治、保安寧、促發展」才是香港最強大的主流民意。

文章認為，香港正經歷自二戰以來最嚴重的破壞，平靜安寧的生活被暴徒驚擾，社會道德倫理顛倒錯位，經濟步入技術性衰退；反對浪和激進勢力標榜「民主」和「自由」，卻為暴徒野蠻殘暴、泯滅人性的破壞行為狡辯開脫，搖尾乞憐指望外國勢力當「救世主」，又頻頻提出「解散警隊」和「攬炒」，實則指裹挾民意，削弱特區政府管治權威，攫取政治權力，是以暴力奪取權力的政治圖謀。

文章指出，沒有哪個地方的繁榮穩定是「亂出來、砸出來、鬧出來」，那些被暴力荼毒過的地方，無一不陷入社會動盪、人民遭殃的泥潭。香港急需正能量以正壓邪，呼籲關心愛護香港的人團結起來，堅決抵制破壞力量，堅定支持建設力量，才能為香港創造美好未來。