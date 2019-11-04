掃黑辦部署百日追逃　陳一新：確保一網打盡除惡務盡

內地掃黑除惡行動持續。全國掃黑辦周一（11月4日）召開全國掃黑除惡百日追逃行動部署會議，中央政法委秘書長、全國掃黑辦主任陳一新強調，當局部署開展百日追逃行動，布下追逃天羅地網，確保「一網打盡、除惡務盡」；以「多措並舉、注重結合」為策略，以「統籌推進、考評激勵」為保障，打好掃黑除惡百日追逃這場重要戰役。

陳一新提到，在逃人員不被抓獲，案件就難以攻破，正義難以伸張，潛在的危害難以消除；部署開展百日追逃行動，旨在充分展示中央除惡務盡的堅定決心，千方百計把潛藏、蟄伏、外逃等逍遙法外的「大黑小惡」一同逮捕歸案，務求「拔出蘿蔔帶出泥」。

據悉自專項鬥爭開展以來，各有關部門重拳出擊，共搗破涉黑組織2421個，打掉涉惡犯罪組織29,773個，敦促35,474名涉黑涉惡違法犯罪人員投案自首；目前全國尚有涉黑涉惡逃犯4713人，其中，涉黑案件逃犯1278人，惡勢力犯罪集團逃犯1436人，惡勢力犯罪團伙逃犯1999人，其中不乏身負重案、潛逃多年的重大涉黑案件主犯。

此外，北京市人民檢察院周一召開新聞發布會，通報掃黑除惡情況；截至上周三（10月30日）該市檢察機關共受理移送審查逮捕涉黑涉惡案件疑犯1476人，批准逮捕1121人，不批准逮捕355人；目前檢察機關認定涉黑犯罪提起公訴3宗32人，認定涉惡犯罪提起公訴111宗474人。

通報稱，當局自2018年1月展開掃黑除惡專項鬥爭，市檢察機關秉承對黑惡勢力敢打、真打、深打的態度，依法嚴懲一批群眾反映強烈、侵蝕基層政權、危害農村穩定的「村霸」案件，以及欺壓群眾、危害民生的「套路貸」和「黑中介」等案件。通報又提到，市檢察院經與市公安局多次會商，下一步擬定頒布文件，要求對涉黑涉惡案件一律開展審查引導偵查。

另公安部對20名重大涉黑涉惡在逃人員，發布A級通緝令。全國掃黑辦副主任、公安部副部長杜航偉表示，對公安部A級通緝令逃犯，各級公安機關要按最高等級布控查緝，立案地省級公安機關一把手要親自組織拘捕，盡快全部逮捕到案。