神農架首次拍到罕見白化小麂　此前曾現多種白化動物

湖北神農架以「白化動物之謎」聞名中外，白黑熊、白竹鼠、白毛冠鹿、白大鯢、白蛇、白烏鴉等白化動物此前曾陸續現身。神農架國家公園管理局周一（4日）公布，該局科學研究院近日整理野外紅外線相機數據時，意外發現一隻極為罕見的白化小麂。

拍攝到白化小麂的紅外線相機安裝在官門山管護中心轄區內，約海拔1205米高的落葉闊葉林。管理局工作人員指出，相機首次捕捉到這頭白化小麂的時間是今年5月29日傍晚時分，牠當時與另一隻正常小麂同框，兩者明顯的體色反差昭示出白化小麂的獨特性。惟由於兩隻小麂均由相機左後側進入鏡頭，故僅能拍下其背影。

第二度拍下白化小麂的時間則在兩星期後，在6月13日下午3時，該隻白化小麂再次出現在鏡頭裏，且紅外線相機成功拍下其正面長達4秒的高清完整彩色影像，彌補了上次入鏡時背向鏡頭的遺憾。

專家指出，「白化」現象在脊椎動物各類群中廣泛存在，但均較為罕見，通常是由於基因突變導致動物體內無法正常合成黑色素，從而在外部形態上呈現白色、黃白色或淺黃色。