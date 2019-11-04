家產逾1億人民幣　張家口公安局原副局長受審

河北張家口市橋東區人民法院周一（11月4日）通報，該院早前依法公開開庭審理張家口市公安局原副局長王守成，涉嫌受賄罪、貪污罪、濫用職權罪、巨額財產來源不明罪一案。起訴書顯示，王守成家庭財產總額超過1億元（人民幣．下同，約1.1億港元），並在北京鳥巢附近擁有兩套房屋；更為多個惡勢力組織充當「保護傘」。該案目前尚未當庭宣判。

起訴書指，2006年至2018年期間，王守成利用擔任張家口市宣化縣公安局政委、宣化縣公安局局長、張家口市公安局宣化分局局長、張家口市公安局副局長的職務便利，為宣化區黑惡勢力充當保護傘，故意包庇黑惡勢力成員；在職務晉升與工作調整、土地租賃、子女上學等方面為他人謀取利益。

起訴書續稱，王守成又向在張家口市宣化區，經營房地產開發、酒店、洗浴、運輸、礦業、銷售等企業經營者索要款項，共計2059萬餘元（約2337萬港元）；濫用職權，非法設立「小金庫」，致使國家財產損失共計610萬餘元（約692萬港元）；非法侵吞公共財務335萬餘元（約380萬港元）；其擁有的5521萬餘元（約6266萬港元）財產遠超其合法收入，不能說明來源。

檢方指控，2013年2月至2018年3月，以張家口市宣化區巨鑫商務酒店郭姓股東為首的惡勢力組織，在宣化開設多家賓館洗浴場所，長期組織賣淫活動，在多處娛樂場所開設賭場，非法獲取暴利。王守成在2011年中秋節前接受郭的請託，利用擔任宣化分局局長的職務便利，對郭經營的酒店關照，充當惡勢力保護傘，於2011年中秋節至2017年中秋節期間，多次收受郭共計11萬元（約12萬港元）及價值1萬元（約1.1萬港元）的購物卡。

另在2014年春節前，王守成接受馮某某為首的惡勢力組織請託，在對方經營的遊戲廳被宣化分局查抄後，對本應刑事立案偵查的案件按照治安案件處理，為被行政拘留的王某某等10人，辦理請假出所手續並將開設賭場刑事案件長期擱置，充當惡勢力保護傘；並於2014年春節至2017年中秋節期間，先後多次收受馮共計8萬元（約9.1萬港元）。