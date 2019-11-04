受賄1263萬元人民幣　大鏟灣公司前董事長判囚12年半

中國裁判文書網近日公開深圳市大鏟灣港口投資發展有限公司（大鏟灣公司）前董事長馬卓受賄案的相關判決書。馬卓涉在任副總經理、總經理、董事長期間，利用職務便利，在工程招投標、場地租賃等方面為他人謀取利益，受賄共1263萬元（人民幣．下同，約1433萬港元），深圳中級法院以受賄罪判處其12年半有期徒刑。

判決書指出，檢方指控顯示，該市一裝飾設計公司董事長李某華在2015年為求得馬卓在工程建設等方面的關照而賄送錢款，後者予以收受；至前年時，馬卓因對方在公司港區碼頭倉儲中心相關項目中予以協調，主動向其索賄500萬元（約570萬港元），李表示同意後分兩次賄送。

此外，馬卓在2015年，曾多次幫忙解決一建築公司董事長林某武的工程款支付的問題。後來馬卓以買房及買車為由，分別向林索要300萬元（約341萬港元）及50萬元（約57萬港元）賄賂。經查下，檢方發現馬卓以類似理由，向多家公司董事長索賄，分別收受賄款幾十到百萬元不等。

深圳中級法院最終在今年8月，判決馬卓犯受賄罪，判處上述有期徒刑，並處罰金200萬元（約227.1萬港元），並對其退繳的贓款600萬元（約681萬港元）依法沒收，上繳國庫，剩餘贓款550萬元（約624萬港元）繼續予以追繳。