東盟峰會落幕　中美南海台海角力白熱化

為期5日的東盟峰會周一（4日）在泰國曼谷落幕，美國總統特朗普已連續兩年缺席，本屆只派出最低級別官員參與東盟─美國峰會，除東道主泰國、老撾及越南的首腦出席外，其餘7國只派外長出席，令峰會猶如降級至外長會議級別。白宮國家安全顧問奧布萊恩在會上指摘中國大陸威嚇東盟成員國，阻止開採南海資源。美國國務院周日（3日）發表印太政策報告，批評大陸破壞台海現狀，強調會強化與台灣的關係，支持台方提升軍力和國際空間。

在東盟─美國峰會上，奧布萊恩讀出特朗普的邀請信，邀請東盟成員國領導人明年初到美國舉行一場「特別峰會」。奧布萊恩在會上指控陸方威嚇阻止東盟成員國，開採總值2.5萬億美元（約19.5萬億港元）的離岸資源，包括天然氣及石油，他稱：「這些手法違反尊重、公平及國際法。這個地區無意進入一個全新的帝國時代，美國正協助我們的東盟朋友維護主權。」奧布萊恩其後偕美國商務部長羅斯，與大陸國務院總理李克強會面，他指兩國經貿磋商取得積極進展，李克強則指雙方應妥善控管分歧。

大陸外交部發言人耿爽表示，美方不是南海問題當事國，應充分尊重地區國家維護南海穩定和平的努力，不應對南海事務指手畫腳，不應在南海地區興風作浪。他又指，與會的東盟領導人一致認為東盟─中國關係是東盟夥伴關係中最具活力的一組關係，是對美方挑撥離開企圖的有力回應。

另一邊廂，美國與台灣同日展開為期5日的大規模網絡攻防演練，模擬應對北韓等國家攻擊台灣政府網絡，有超過10個國家及地區的專家參與。首兩天由美方提供針對北韓網絡威脅的培訓和演練，之後兩天由台方聯同區域夥伴實戰演習，最後一天則會就相關經驗討論。美國在台協會（AIT）代理處長谷立言表示，惡意者可能會入侵選舉系統，故網絡領域的主要挑戰，就是保護民主體制的完整性。

在題為「自由開放印太：促進共同願景」報告中，美國國務院批評大陸通過軍演、經濟壓力、限縮國際空間及奪取邦交國等行為，破壞兩岸關係。美國尋求與台灣建立強而有力的夥伴關係，並將忠實執行台灣關係法。由於大陸持續對台灣施壓，美台夥伴關係十分重要。美國國防部承諾向台灣提供國防武器及服務，確保台灣維持足夠防衞能力，五角大樓會持續評估台灣的國防需求，協助台灣增強行動力，有效抵抗武力及其他威脅。台灣的外交部表示歡迎，將持續強化台美關係。