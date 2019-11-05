聯同他人輪姦未成年少女　青年被判囚6年11月

遼寧大連青年小石涉嫌於前年12月，聯同比自己年長的尹某，假借送書、玩撲克牌為由，將被害人婷婷（化名）騙至旅店，並先後強行與其發生性關係。內媒周一（4日）報道，案件日前已於市中級人民法院二審判決，兩被告上訴被駁回，其中小石強姦罪成被判囚6年11個月；尹某則同樣罪成獲刑10年。

案情指，2017年12月9日上午，時年16歲的小石打電話給比自己年長4歲的尹某，表示想趁去瓦房店市為婷婷送書期間，與對方發生性關係，此時尹某不僅沒有勸阻，反而附和小石。至下午，當時尚未成年的婷婷被騙到旅店房間後被二人施以侵犯，但因她極力掙扎反抗，尹某未得逞。

去年11月，案件在瓦房店市人民法院一審，認定被告小石、尹某違背女方意志，以暴力手段強行與她發生性關係，構成強姦罪，但因小石犯案時未滿18歲、加上已向婷婷家屬賠償並獲得諒解，加上二人坦承其罪行，具減刑情節，遂作出上述判刑。

小石、尹某事後不服，認為原審認定二人輪姦不當，遂提出上訴。至今年8月29日，大連中院作出終審判決，決定駁回上訴維持原判。