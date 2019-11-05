當差20年曾6度立功　警察超生三胎即被辭退

微信公眾號「俠客劍」近日發文，指廣東雲浮市公安局曾6次立功的警察薛銳權，因妻子謝崢玲意外懷上第三胎，又不忍懷孕20周的妻子冒生命危險墮胎，結果被公安局辭退；任職教師的謝崢玲受盡學校領導層欺凌後亦被辭退。當地衞健局周一（4日）回應，按規定公職人員超生會有處分，但不會開除。

《廣東省人口與計劃生育條例》去年5月31日曾作修訂，刪除了俗稱「超生即辭退」的條款。據上周六（2日）發布的網上貼文，薛銳權去年6月發現妻子懷了第3胎後，兩人一度打算接受引產，徵詢衞健委及計生部門意見，得知孩子可生下來後，薛決定讓妻子繼續懷孕。惟雲浮市公安局從去年11月起，20次要求薛帶妻子到醫院「採取補救措施（即墮胎）」，薛均予以拒絕，最終他在去年12月21日被局方辭退。

另一方面，謝崢玲任職的雲浮市第一小學，亦曾13次脅逼謝墮胎或辭職，又要求身懷六甲的謝女增加工作量，常常在學生面前向謝女訓話。今年3月21日，雲城區教育局更不顧謝女仍在哺乳期內，仍作出開除決定。事後，薛銳權及謝崢玲曾多次向當局申訴，甚至向法院提起訴訟，均不予受理。

事件引起輿論熱烈討論。有網民批評當局「不近人情」，亦有網民認為「法律面前人人平等，違法就是違法」。有雲浮市公安局一名曾參與事件調查的警員，周一（4日）接受內地傳媒採訪時表示，薛銳權被辭退原因並不是「超生」，而是薛銳權超生衍生出的問題，在多次溝通無果下，才將他辭退。

他又指，薛銳權披露的「辭退決定證明」所載理由，是公安局方便薛另找工作才開立，「實際情況並不是這麼簡單」，但他拒絕透露實際情況。