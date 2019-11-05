涉充當黑惡勢力保護傘　隴南市3警員受處分

甘肅隴南市紀委監委周一（4日）通報，公開4宗官員涉黑涉惡和為黑惡勢力充當「保護傘」的案件；其中禮縣公安局洮坪派出所前輔警王強為黑惡勢力充當「保護傘」，早前被公安機關解聘，所涉問題移送司法機關審查起訴。另徽縣公安局城關派出所前所長李錫、前副所長馬金龍涉失職失責，為王亞輝涉惡組織賭博案件降格處理，兩人被處以黨內嚴重警告處分。

通報顯示，王強在去年8月至9月，參與惡勢力犯罪組織的違法行為，對私人拉煤車輛非法扣押、罰款，故意包庇、縱容涉黑組織。他在今年4月被禮縣紀委監委責成公安機關，對其予以解聘；李錫和馬金龍則在2016年7月至去年1月，不正確履行職責，對以王亞輝為首的涉黑組織所涉案件時，立案不及時和調查進展緩慢。

通報又提到，武都區安化鎮曾街村黨支部前書記張四平，在2016年1月入股某投資公司，非法吸收公眾存款並高利放貸，謀取巨額利益等，今年6月被開除黨籍處分和移送司法機關起訴；西和縣蒿林鄉杜林村前黨員劉勤紅在2017年，夥同他人非法封鎖道路，阻攔工程施工等，又對他人敲詐勒索，干擾村委會選舉，被法院判囚2年。