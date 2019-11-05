轉彎輾斃2歲女童　女司機被控過失致死罪

北京一名張姓女子早前從家門口開車出屋苑期間，轉彎時不慎將正在蹲着玩耍的兩歲女童輾壓致死。案件周一（4日）於通州法院開庭審理，控方以過失致人死亡罪追究張女刑事責任。

育有一名4歲孩子、現年31歲的張女憶述，今年8月7日她和朋友約好一起吃晚飯，並在傍晚5時許開車從停車位出發，惟當她左轉彎突然聽到一下撞擊聲，一開始她還以為撞到一旁柱上，未料落車一看猛然看到倒在血泊中的女童，遂趕緊報案。根據閉路電視，當時死者在路旁玩耍，張女的車輛開了不到50米即在一個轉彎處將孩子捲入車底。

張女表示，自己當天沒有喝酒，開車前亦觀察過周圍狀況，且自己車速不快，轉彎時的速度在每小時三四公里左右，沒想到撞死孩子。死者祖父曾指張女案發時在看手機，但她否認。

「我到現在還會為這個事情從夢中驚醒」，事後張女對事件懊悔不已，其家屬亦替她賠付被害人家庭170餘萬元人民幣（約193萬港元），並獲得對方的諒解。不過根據鑑定，女童符合車輛輾軋致顱腦損傷死亡，張女隨後被以過失致人死亡罪起訴，案件擇日宣判。