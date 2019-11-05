習近平促開放合作世界經濟　「中國大門愈開愈大」

中國國家主席習近平周二（5日）在上海開幕的進博會上發表講話，提到經濟全球化是歷史潮流，各國面對的經濟難題不能獨自解決，應持開放心態及舉措，共同把全球市場的蛋糕做大。他提到要共建開放合作世界經濟，又稱堅持拆牆而不是築牆，堅決反對保護主義和單邊主義，稱「中國的大門只會愈開愈大」。

習近平提到，中方已擴大5項對外開放的政策，包括將於明年1月1日實行的《外商投資法》，全面實施准入前國民待遇加負面清單管理制度亦已出台，擴大進口促進消費、進一步降低關稅等亦取得重大進展。他指，經濟全球化是歷史潮流，誰也不能阻擋，認為各國應該堅持人類優先的理念，不應把一己之利凌駕於人類利益之上。

習近平又提到，應該堅持以開放求發展，深化交流合，反對保護主義、單邊主義，又指各國應該堅持以開放求發展，深化交流合作，堅持拉手而不是鬆手，堅持拆牆，而非築牆。他續指，各國同時應共同加強知識產權保護，不搞知識封鎖，製造甚至擴大科技鴻溝。

習近平又提出，全球各國應共建開放合作的世界經濟、共建開放創新的世界經濟、共建開放共享的世界經濟。他宣布中國持續推進更高水平對外開放的5方面措施：第一，繼續擴大市場開放；第二，繼續完善開放格局；第三，繼續優化營商環境；第四，繼續深化多雙邊合作；第五，繼續推進共建一帶一路。