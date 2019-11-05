中方冀與歐日韓簽貿易協定　支持世貿改革

第二屆進博會周二（5日）在上海開幕，中國國家主席習近平會上指，中國將繼續擴大市場開放、完善開放格局、優化營商環境等五舉。習近平提到，中國希望可與更多國家商簽協議，包括中歐投資協定、中日韓自由貿易協定等。

習近平指，中方繼續擴大市場開放，進一步降低關稅和製度性成本，擴大對各國高質量產品和服務的進口，推動進口和出口、貨物貿易和服務貿易、雙邊貿易和雙向投資、貿易和產業協調發展。他又提到，會繼續推動京津冀協同發展、長江經濟帶發展、長三角區域一體化發展、粵港澳大灣區建設等。

他續指，中國將不斷完善市場化、法治化、國際化的營商環境，放寬外資市場准入，繼續縮減負面清單，完善投資促進和保護，而中方將營造尊重知識價值的環境，完善知識產權保護法律體系，增強知識產權民事和刑事司法保護力度。

他稱，中國同時會與世界各國繼續深化多雙邊合作關係。他提到中方會支持對世界貿易組織進行必要改革，讓其在擴大開放、促進發展方面發揮更大作用。他又指中國希望加快與歐洲、日本、南韓簽定有關貿易投資協定，另加快中國－海合會自由貿易協定談判進程。他又指，中國會積極參與聯合國、二十國集團、亞太經合組織等合作，並希望協定能夠早日簽署區域全面經濟伙伴關係協定(RCEP)。