陸稱惠台是不會停止　蔡英文斥新政圖影響大選

中國大陸國台辦主任劉結一周二（5日）在上海進博會開幕式前表示，陸方推出的26項惠台政策實施一日後反應非常好，強調「惠台是不會停止」。台灣的總統蔡英文同日指，陸方的政策用意清楚，就是大陸已定調一國兩制。

劉結一指，新政反應良好，指確實有真金白銀，幫助台胞創造機會，同時解決台灣民眾與企業在大陸投資等問題，又指惠台措施是不會停止。他指，新政背後目的是為台胞辦好事，讓台胞分享大陸發展機遇，享受同等待遇。

蔡英文則指，新政是一國兩制框架內提出，用意明顯，就是中國已定調一兩國制。她又指，新政在台灣的總統大選期間提出，用意很自然讓人聯想起想影響選舉。新政中包括民眾可向陸方駐外領使館尋求領事保護及申請旅行證件，台灣的外交部回應指，台灣民眾向陸使館申請旅行文件有違法可能，呼籲民眾注意潛在政治效應，免落入大陸圈套。

台外交部強調，台灣人民行使領事權與中國無涉，亦不需要委託陸方代為行使，新政目的是在推銷「一國兩制台灣方案」，併吞台灣，指大陸政府假意惠台不會得逞。國民黨指，新政是要進一步促進兩岸經濟文化交流，又指新政對民進黨來說是當頭棒喝，更是敲響警鐘。