柳林首富涉黑判死緩　斂財80億人仔為風水改河道

山西柳林首富陳鴻志去年涉黑被捕，山西省長治市中級人民法院周二（5日）依法對陳鴻志等人犯組織、領導、參加黑社會性質組織罪等罪一案公開宣判，其中陳被判死刑，緩期兩年執行。對黑社會性質組織及其成員聚斂的約80億元（約89.2億港元）財物及其收益，依法追繳、沒收。

審理查明，自2005年以來，被告等人以陳鴻志經營的企業為依托，開始實施違法犯罪活動，2006年底正式形成以陳鴻志為組織、領導者的黑社會性質組織，成員達七十餘人。該組織以開辦公司、企業等方式「以商養黑」，通過尋釁滋事、故意傷害、強迫交易、非法採礦、騙取貸款和票據承兌、非法佔用農用地及逃稅等違法活動以黑護商，攫取巨額經濟利益。

該組織作案百餘宗，其中越界盜採相鄰企業煤炭資源總量價值高達40億元（人民幣，下同，約44.6億港元），對煤炭資源及生產秩序造成嚴重破壞；長期通過虛構合同及發票的手段騙取多家銀行貸款近600億元（約669億港元），嚴重破壞金融市場管理秩序。

法院裁定陳鴻志犯組織、領導黑社會性質組織罪、故意傷害罪、尋釁滋事罪及搶奪罪等，數罪併罰，判處死緩，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。曾有報道指，陳鴻志的豪宅後靠山、前望黃河，曾為了風水修改黃河河道，在家門口修建大壩。另一被告高海平被判無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；其餘被告分別被判一年零兩個月至廿年不等有期徒刑。

被告單位包括山西凌志能源投資集團有限公司和柳林縣孟門運銷有限公司，犯非法採礦罪、非法佔用農用地罪等罪，處罰金共40.4億元（約45億港元）。