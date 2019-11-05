涉受賄貪污　省紀委前副書記邱大明獲刑14年

吉林省紀委前副書記、省監察委員會前副主任邱大明涉嫌受賄、貪污一案，日前於河北石家莊市中級人民法院公開開庭審理，並於周二（5日）公開宣判，邱大明被判受賄罪、貪污罪成，決定執行有期徒刑14年，並處罰金人民幣170萬元（人民幣．下同，約193萬港元）。邱當庭表示服從判決，不上訴。

經審理查明，被告邱大明於2003年至2018年間，利用擔任吉林省審計廳副廳長、遼源市委常委、市紀委書記、省監察廳廳長、省監委副主任等職務上的便利或本人職權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人在開發房地產、獲取貸款、干預案件查處、晉升職稱等事項上提供幫助，非法收受相關單位和個人給予的財物共計折合人民幣3594萬餘元（約4084萬港元）。

2003年至2006年間，邱大明還利用擔任省審計廳副廳長職務上的便利，在對外銷售門市房過程中違規預留部分門市房加價出售，再將加價部分的36萬元（約41萬港元）售房款據為己有。法院認為，被告行為依法構成受賄罪、貪污罪，應數罪併罰，惟由於其到案後主動交代了辦案機關尚未掌握的絕大部分受賄、貪污事實等，且贓款贓物已全部退繳、追繳，依法可從輕處罰，遂作出上述判決。