內地限未成年玩家網遊充值額度　每晚10時後不准打機

內地近年不時發生兒童偷走家長血汗錢，偷偷為網絡遊戲充值的事件，屢屢引起爭議。國家新聞出版署近日印發《關於防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》（下稱《通知》），限制網絡遊戲平台向未成年人提供服務的時段、時長及增值付費；更要求所有網絡遊戲玩家均須實名註冊遊戲帳號。

《通知》指出，網遊企業不得為未滿8歲玩家提供付費服務；至於8歲至15歲的玩家，每次充值不得超過50元（人民幣．下同，約56港元），每月累計充值金額不得超過200元（約230港元）；16歲或以上的未成年玩家，單次充值金額不得超過100元（約113港元），每月累計充值金額不得超過400元（約455港元）。

在遊戲時段及時長方面，禁止遊戲平台每晚10時至次日上午8時，為未成年玩家提供遊戲服務；法定節假日每日不得超過3小時，其餘每日不得超過1.5小時。《通知》指出，該標準是從合理分配未成年人日常作息時間角度提出，除去正常睡眠、學習、用餐及文體活動時間外，區分節假日和其他時間，對遊戲時段時長予以限定。

《通知》同時要求所有網絡遊戲玩家均須實名註冊遊戲帳號，須以有效身份訊息方可註冊及進入遊戲；並要求學校、家長履行未成年人監護責任，幫助他們樹立正確的網絡遊戲消費觀念和行為習慣。