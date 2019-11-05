機師請女友入駕駛艙拍照　桂林航空多名高層受罰

廣西桂林航空一名機師被揭邀請女友入駕駛艙拍照，日前被建議吊銷飛行執照，處罰終身停飛。然而事件餘波未平，內媒周二（5日）報道，女事主的學生身份已得到證實，校方正調查事件；而據一份被曝光的桂林航空公司通報顯示，除了當事人外，公司董事長、總經理、維修副總經理等多名高層，也因事件被處分並扣罰工資。

此前已有多名網民表示，該名在駕駛艙中舉V字手勢拍照的女乘客，為桂林旅遊學院空中乘務專業學生。對此校方回應內媒查詢時證實上述傳聞，並稱該學生已回校處理溝通，又強調校方非常重視事件，正在進一步調查當中。

另據被曝光的《關於給予桂林航空乘客進入駕駛艙違規事件責任人處分的通報》顯示，該違規事件嚴重違反民航局相關規定，經研究，決定依規定給予相關責任人處分，包括董事長胥昕嚴重警告處分，並扣罰3個月標準績效工資；總經理兼運行副總經理瞿濤記大過處分，管理級別由M4降為M3，並扣罰3個月標準績效工資；維修副總經理楊文眾記大過處分，並扣罰3個月標準績效工資等。公司有關負責人隨後證實公司內部確有相關通報。

通報還顯示，除予以記大過、終身停飛處分，桂林航空還將與當局溝通，建議吊銷涉事當班機長蘇某的飛行執照。