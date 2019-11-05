銅製「沙金」冒充黃金　廠家：一名網紅可賣出10萬件

廣東省汕尾市海豐縣梅隴鎮近日被揭有大批首飾加工廠用銅製成沙金，以2至70元（人民幣．下同，約2.3至80港元）價錢售予批發商，再以黃金的價格出售。工廠旁更有「檢測中心」聲稱可用低價檢測沙金飾品，發出假冒的黃金證書。有廠家揚言，絕對可以假亂真，一名網紅就可賣出近10萬件。

內地官媒接獲民眾爆料後趕赴當地，發現該街道滿布首飾工廠，多設在居民樓中，面積較細，其中一間「御賜金家」的倉庫內擺滿金光閃閃的沙金飾品。廠家表示，沙金根據不同規格、款式和重量，批發價從幾元到幾十元不等，色澤質感和重量與真黃金十分相似，「拿去零售絕對可以假亂真」。

工廠職員聲稱，沙金可包裝成各品牌首飾出售，其工廠業務包括為批發商提供各種黃金品牌的包裝盒，其中包括「老鳳祥」等內地知名品牌。官媒記者在廣州的泰康飾品城發現至少40間商家出售沙金飾品。店員表示沙金被鍍入24K金，包裝上印有999千足金的字樣。

官媒記者隨後到工廠附近的「中國商業聯合會珠寶首飾質量監督檢測中心」檢查沙金，對方直言，沙金頸鏈根本不含任何黃金成分，「商家所謂的鍍金都是子虛烏有的」。職員續稱，這些產品想含多少金都是由檢測中心決定，若購買100張以上的黃金鑑定證書，每張需1.5元，「我們不會理會商家如何使用這些證書」。

中國消費者協會專家委員會專家邱寶昌表示，監察部門需對飾品的生產和銷售作不定期抽查，而鑑定機構不論是否與廠商串通，對單一樣品出示大量鑑定證書的行為，已涉嫌違法，應追究刑事責任。