省警方連破跨境網戀詐騙案　刑拘逾1400人

內地傳媒周二（5日）報道，河南省公安機關在9月下旬至10月中旬，接連發起本年「雷霆31號」、「雷霆33號」反詐行動，重點針對「殺豬盤」詐騙犯罪，對98宗電訊網絡詐騙犯罪專案集中收網。截止行動結束，該省打破116個犯罪集團，刑拘1422名疑犯，凍結、查扣涉案贓款3395萬元（人民幣．下同，約3863萬港元）。

河南省公安廳指，該省破獲各類電訊詐騙刑事案共3266宗，繳獲涉案手機卡6564張、銀行卡2149張、手機1333部、電腦557部、POS機45部、車輛20部。其中開封、鶴壁、信陽、商丘等地公安機關派出工作組赴中緬邊境開展工作，先後拘捕並帶回76名涉案疑犯。

各省轄市公安機關合作，其中周口市公安局以打擊電訊網絡詐騙的「兩卡」犯罪（即銀行卡和電話卡），以及「黑灰產」犯罪為切入點，組織12個分縣局的警力分赴全國15個地區集中收網，共拘捕421名疑犯、刑拘287人，打破販卡、洗錢窩點33個，收繳扣押銀行卡和對公帳戶4416張、印章200個、營業執照2470張，收繳現金80餘萬元（約91萬港元）。

針對涉及境外「殺豬盤」（透過網戀實行詐騙）案件，河南省公安廳組織許昌、安陽、商丘等12市公安機關，成立工作組遠赴老撾。在兩地警方合作下，共搗毀15個網絡詐騙窩點，搗破18個詐騙集團，拘捕136名疑犯，破獲逾1200宗案件，繳獲電腦、手機、銀行卡等大批作案工具、證物。