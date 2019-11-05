中日往返航班大幅增加　創歷史新高

共同社周二（11月5日）報道，中國多個航空公司上周日（10月27日）開始實施的冬季時刻表顯示，日本航班大幅增加，每周有超過1130個往返航班，創歷史新高，亦超越南韓居於首位。日本政府消息人士表示，中日兩國於今年9月同意的放寬限制措施是促成兩國交流頻密的主因，將吸納中國人旺盛的訪日需求。

報道指出，與今年3月開始的夏季時刻表相比，冬季增加了230個以上往返航班，是中國2009年夏季時刻表以來再次居首。今年夏季時刻表，日本成田機場將中國航空公司起降數量限制在了一週99個往返航班。由於放寬限制，冬季時刻表中放寬至210個往返航班，明年3月以後與2021年3月以後將分別擴大至310個和410個往返航班。消息指，日方已經接到超出310個往返航班的請求，另羽田機場明年3月也將放寬限制。

與此同時，上海浦東機場至石川縣小松機場的定期航班將增加，連接北京首都機場和仙台機場、途經中國遼寧省大連的定期航班也將重啟。連接關西機場、中部機場、新千歲機場的航班也在增加。連接日本地方城市和中國中小城市的航線，包括中國江西省南昌至靜岡機場的新航班開通。