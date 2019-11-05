農業農村部嚴禁生豬注水注藥　小型屠宰場只減不增

內地非洲豬瘟持續，農業農村部周二（5日）在官網發布《關於進一步加強生豬屠宰監管的通知》，指自今年4月開始加強對生豬屠宰企業的監管，期間發現部分小型生豬屠宰場過多、設施陳舊和私屠濫宰等問題。該部表示，將嚴厲打擊注水注藥、屠宰病死豬等違法行為，並在11月中旬覆查有關問題企業，未有改正的將被關閉；又強調小型屠宰場以縣為單位，只減不增。

《通知》顯示，將嚴厲打擊生豬屠宰違法行為，避免有企業在高額利益的誘惑下，做出違法行為，有關部門將嚴厲打擊私屠濫宰、注水注藥等情況。農業農村部指出，將嚴格管理生豬屠宰企業的非洲豬瘟自檢制度，要求相關企業使用經中國動物疫病防控中心批核的診斷試劑，農業農村部將抽查相關試驗結果，若發現有企業的檢測結果嚴重失真，將關停相關企業。

該部對相關企業的調查發現，小型屠宰場過多、設施陳舊、生產工藝落後、肉品品質檢驗未完善和停產企業違規生產等問題。《通知》指出，將落實質量安全主體責任，建立生豬屠宰企業名單與動物檢疫電子出證系統關聯，自明年1月1日開始，不在名單內的企業，將不獲動物檢疫證明。