聯合國報告：貿易戰中美雙輸　或進而損害全球經濟

中美貿易戰持續超過一年，聯合國一份最新報告指出，貿易戰造成中、美兩國雙輸的局面，還可能進而損害全球經濟。

這份聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）周二（5日）發表的報告，只分析了美國向中國貨品加徵關稅帶來的衝擊，發現單在今年上半年，美國對受影響的中國貨品的入口量已下跌了25%，而關稅帶來的成本亦轉嫁到美國消費者和企業身上。與此同時，中國的出口商也將貨品價格愈調愈低，以維持在美國市場份額。

縱使報告未有考慮中國加徵的關稅對入口美國貨的影響，但報告稱可以推論出相類的結果：中國消費者亦要捱貴貨，美國的出口商也會蒙受損失。

報告同時分析了最近的貿易統計數字，發現有今年上半年中國對美國市場的出口有350億美元的損失，而當中有210億美元的對美出口轉移到台灣、墨西哥、越南及歐盟等地，其餘的140億美元則是蒸發掉或被美國本土產品所佔據。然而報告警告，各國的出口額上升並不等如這些國家一定有利可圖，皆因全球經濟將會因貿易戰而更加萎縮，一旦貿易戰升級情況將會更惡劣。

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