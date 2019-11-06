內地今年羽絨漲價　國產貨最貴每件售萬元人民幣

內地近日天氣開始降溫，部分地區更陸續出現降雨雪等天氣，不少民眾為此準備禦寒衣物。有內地媒體周二（11月5日）報道，稱今年一個國產品牌推出的新款羽絨，最高售價竟達11,800元（人民幣‧下同，約1.3萬港元），令不少民眾為之卻步。

報道引述內地一間零售商公布的最新數據，顯示內地近兩周的羽絨銷量，較去年同期增加1.5倍，價格也有不同程度上升；又指羽絨去年平均售價為555元（約631港元），較前年上升逾7.5%，2019年的價格更比去年為高。

該媒體又到北京商場採訪，發現今年羽絨價格一般比去年貴300至400元（約341至455港元）不等，普通羽絨售價則介乎2000至5000元（約2275至5687港元）。

報道又引述相關加工企業業者，稱去年的羽絨價格較高，企業往往虧本來完成訂單；又指羽絨行業每年的利潤率約為4%到5%，對於羽絨加工企業而言，價格在可控的區間浮動才能保證收益；在羽絨服裝的成本中，絨毛佔比約在20%到30%，為控制風險，目前部分下游客戶還處於觀望狀態。