雙11網購節將至　78%中國消費者稱拒買美國貨

雙11的物流量驚人。（互聯網）

下周一（11月11日）是中國的「雙11網購節」，料吸引一眾「剁手族」（沉迷網購者）大手消費。但有美國研究機構發表調查報告，有78%的中國消費者表示不會考慮購買美國品牌貨品，並改為購買中國商品。分析指是中美貿易戰陰霾下，民眾對美國觀感轉差所致。

諮詢機構AlixPartners上月訪問約2000名中國民眾，逾半數受訪者認為「愛國心會影響購買行動」，他們將美國貨品剔出考慮範圍，但不會減購歐洲、日本及南韓等地的產品。報告預測，中國大城市的消費者在今年雙11期間，將會較去年同期多花費54%金錢。

報告還比較了中美兩國的消費節日的交易金額，電商巨擘「阿里巴巴」去年雙11的總交易額為308億美元（約2402.4億港元）；美國狂歡日「黑色星期五」（Black Friday）和「網絡星期一」（Cyber Monday）銷售額分別為63億美元（約491.4億港元）及79億美元（約616.2億港元），美企亞馬遜的「亞馬遜會員日」銷售額則為42億美元（約327.6億港元）。

中美貿易戰開打，全球震動，即上東網專頁