兩女大生宿舍遭圍毆1個鐘　校方：建議司法程序解決

廣西南寧18歲女大專生珊珊，早前與另一名賴姓女同學在10月13日凌晨，遭10多名女同學在宿舍內連番掌摑逾1小時。珊珊左耳耳膜遭打穿，並出現聽力障礙；賴女頭和面部多處挫傷。校方則稱，施暴學生將遭學校處分，惟因雙方沒協商成功，學校只能建議兩女事主循司法程序追究責任。

涉事地點位於南寧創藝藝術職業技術學校的宿舍。內媒周二（11月5日）報道引述就讀舞蹈專業的珊珊，表示事發當日凌晨約2時，該批女學生到達宿舍並敲門，珊珊遂與賴女詢問原因，「她們說找我們班長有事，就給她開了門，一進來她們就很多人進宿舍，一開始是先打那個女生。」珊珊見狀欲致電對外求助，惟被對方發現。

珊珊表示，自己被多名女生「不斷地打耳光，而這樣的毆打持續了一個小時。（施暴女生）直接上來就給我狠狠的耳光，很重，當時我頭一下子就暈眩了。還沒反應過來，接着她們就第二個第三個這樣輪流打，我支撐不住蹲下去，習慣性就蹲了下去，她們就用腳踹，拿拖鞋打我，還把拖鞋都打爛。」

據悉毆打持續至凌晨3時，珊珊和小賴已幾乎站不起來；事後經查發現，負責施襲、圍觀和把風的多個女生，竟全是珊珊和小賴的同班同學。涉事學校的梁姓老師表示，被打的賴女「本身就有些不合群，而且她一直用那種比較惡毒的語言，去諷刺別的同學。」至於珊珊被打，梁估計是因珊珊作為學生會副主席，協助老師處理關於同學在宿舍喝酒和玩手機等事宜，或引起個別同學反感。

梁又補充，珊珊和賴女父母提出的賠償方案，金額感覺有點高，雙方協商未果，「那個小賴家裏提出了是8萬元（人民幣．下同，約9.1萬港元），珊珊家裏是15萬（約17.1萬港元），加起來是23萬（約26.2萬港元）賠償。」梁認為，學校肯定會處分施暴者，情節嚴重者會予以勸退；惟又稱目前學校只能建議珊珊和賴女通過法律手段，追究打人者甚至學校責任。