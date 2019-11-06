座駕被裝3竊聽器　男商人疑同行與4S店員合謀

山東青島一名張姓男商人，日前發現其座駕被人安裝了3個GPS竊聽器。張男表示，早在今年3月已有神秘車輛跟蹤他；及至10月，他又因車輛被刮蹭，遂將座駕送往4S店維修，其後張男發現車輛有異常，檢查後意外發現竊聽器，他懷疑有4S店員參與其中。涉事4S店方人員則稱，目前已交由警方處理。

從現場拍攝到的片段所見，張男發現車內的膠蓋中藏有GPS竊聽器。張男稱，「在裏面發現了兩個帶WiFi的，就是監聽定位器，然後把4個座椅拆開之後，把地板撬開，在我腳底下，放着一個監聽定位器，一共3個監聽定位器，對方對安裝非常專業。」

張男又表示，自己在青島做鋁材國際貿易，又稱由於交易的價格低，曾經遭到過同行的抵制，「我這個車一直是我自己開，我這個車7年了，鑰匙一直在我手裏；就是因為一個同行跟蹤我挺長時間了，我把車放到4S店取出來之後，我發現他跟蹤模式發生改變了。」

張男補充，自己已為此觀察了4天，「我感覺有異常，然後我就去即墨（區）做GPS檢測定位。」負責汽車維修的4S店技術人員則解釋，「帶着監聽帶着WiFi的、比較高級的那種，網上就有賣的。」；又稱竊聽器安裝的位置非常隱蔽，不僅需要一定的技術，還需要至少3個小時。

涉事的青島成達4S店維修站站長表示，此事「不是報公安了嗎？讓公安去處理。我也在抓，是我們的人絕不姑息。」對於張男懷疑該站站員有參與其中，欲要求該店公開維修的閉路電視畫面時，該站長卻指，「監控當時都覆蓋了，派出所來看了，主要是我們監控剛裝了不長時間，如果他們裏外勾結，該抓就抓。」