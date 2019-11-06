永靖縣再發現恐龍骨骼化石　正研究是否新屬種

甘肅省臨夏回族自治州永靖縣，素有「中國恐龍之鄉」之稱。縣政府周二（5日）舉行黃河化石論壇，官方在會上披露，近期在該縣關山鄉紅樓村發現巨龍形類蜥腳類和新鳥臀類恐龍化石，專家正進一步研究，確定是否屬於新屬種。

據悉，永靖縣20多年來已發現和命名的恐龍有5屬5種，其中蜥臀類有3屬3種，鳥臀類有2屬2種。而此次發現的是繼恐龍足印群化石、劉家峽黃河巨龍、炳靈大夏巨龍、大唐永靖龍化石後，又一重大發現。

甘肅農業大學古脊椎動物研究所所長李大慶表示，該次發現的巨型恐龍骨骼化石的搶救性發掘工作已完成，發現了恐龍的前肢、尾椎等。他續指，此次的發現再次證明了該地區有豐富的古生物化石資源，是名副其實的「恐龍之鄉」，同時也為該地區開發利用古生物化石資源提供了材料基礎。

另內媒報道，位於永靖的甘肅劉家峽恐龍國家地質公園，在2002年至2006年間，多次發現大型恐龍足印化石群，包括目前已知世界上具有最大牙齒的植食性新屬新種恐龍，即巨齒藩州龍；已知世上臀部最闊的蜥腳類恐龍，即劉家峽黃河巨龍；已知發現保存最完整、亞洲最大的蜥腳類植物性新屬種恐龍，即炳靈大夏巨龍。該地區於2008、2013至2016年均有新發現。