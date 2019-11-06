網紅搖擺橋存風險　中年漢墮橋暈倒身亡

內地近期不少景區都出現一款「搖擺橋」，是由木板串成長數十米的橋，下方設氣墊或水池，遊客站在橋上要不停擺動身體保持平衡，以免跌落橋。由於市民經常將遊玩的片段上網，令搖擺橋成為「網紅」。但上周六（2日）在湖南常德，有男子因不慎從橋上跌落氣墊後死亡，令搖擺橋的風險及安全監管問題曝光。

56歲死者張先生當日與妻女一同前往常德桃源縣楓林花海景區遊玩，期間他和2名陌生遊客一同登橋。遊戲開始後，張先生突然失去平衡，並面朝下方跌落氣墊。從閉路電視畫面可見，張先生之後站起身並向工作人員示意，然後獨自步回氣墊旁邊的平地並坐下休息。接着張先生疑不適暈倒，工作人員隨即上前，約20分鐘後，急救人員趕到時，對張先生已無呼吸心跳，急救人員立即進行心肺復甦，惟最終搶救無效身亡。

張先生的家屬認為，景區沒有對搖擺橋作安全評估，現場亦欠缺應急救援措施。家屬指張先生平日健康良好，定期體檢也未發現重大疾病，因此認為景區應對張先生的死負上責任。

該活動項目所屬公司相關負責人則表示，項目投入營運約1年，已有超過10萬人參與遊玩，當眼處亦有遊玩限制的標示，認為張先生的死因需由驗屍確認。

據了解，搖擺橋可同時承載10至15人，遊玩人士年齡須為18歲至50歲，同有心臟病、高血壓及飲酒的遊客禁止上橋。但工作人員無權查看遊客身份證，因此也無從確認參與者的具體情況。由於死者家屬與景區無法就賠償達成一致，同時死者年邁的母親也反對驗屍，目前當地司法部門已介入調解。