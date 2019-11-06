中菲聯手破跨境電訊詐騙案　301疑犯被押返國

陝西公安機關近日成功破獲涉及全國多個省市的特大跨境電訊網絡詐騙案，並於周二（5日）利用專機將301名涉案疑犯從菲律賓押返中國。這次是中國公安機關從境外押解疑犯回國人數最多的一次，警方因此派出近800警力在場部署。

今年以來，公安部從全國抽調警力成立多個工作組，集中打擊東南亞國家的詐騙窩點。9月份，陝西公安機關組成工作組赴菲律賓開展國際執法合作，經過1個多月的調查，一舉搗毀設在菲律賓巴拉望省公主港市的8個犯罪窩點，成功逮獲該批中國籍疑犯，現場查扣電腦、手機、銀行卡及詐騙劇本等大批作案工具。

經初步核查，該電訊網絡詐騙集團涉及案件1千多宗，涉案金額巨大。 警方指出，這次破獲的案件主要是透過網絡交友誘導賭博和投資實施詐騙。此類詐騙案今年以來上升趨勢明顯。

陝西省公安廳有關負責人表示，今年截至目前，全省公安機關破獲電訊網絡詐騙案件3433宗，共逮獲疑犯1985人，同比上升31.2%。下一步，省公安機關將按照國務院打擊治理電訊網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議和公安部「雲劍」行動的部署要求，進一步加大打擊力度。