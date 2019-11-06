組織以套路貸敲詐勒索　90後女黑老大獲刑25年

安徽合肥瑤海區人民法院周二（5日）公開審理90後的女黑老大楊春燕等15名被告，涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織、詐騙、尋釁滋事、敲詐勒索、偽造國家機關證件、危險駕駛等六罪一案，其中楊春燕一審獲刑25年，並處沒收個人全部財產。

案情指，2016年4月至2018年8月間，現年28歲的楊春燕與沈全桃、張雲磊成立安徽韜輝金融信息服務有限公司，拉攏他人從事非法放貸、討債活動，逐漸形成以三人為組織領導者，文鵬、劉啟家、張俊為積極參加者，石雨、賴見雲、廖浩然、潘聲東、張錦濤、孫喜鵬為一般參加者的黑社會性質組織。

在三人領導下，組織假借民間借貸之名，用套路貸方式誘使或威脅被害人簽訂雙倍借條、空白房屋租賃合約等，製造虛假給付資金的銀行流水、虛增被害人債務，以服務費、上門費、砍頭息等名義收取高額費用，並多次採取毆打、上門滋擾、威脅被害人的未成年子女等手段恐嚇被害人及其家屬，甚至曾在女被害人家留宿，強行將被害人房產過戶等。

根據判決，被告有組織地實施詐騙、敲詐勒索、尋釁滋事、偽造國家機關證件等犯罪28宗，共詐騙218.65萬元（人民幣．下同，約249萬港元）；敲詐勒索90.12萬元（約105萬港元）。

最終，楊春燕、張雲磊、沈全桃以組織、領導黑社會性質組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，分別獲刑25年、25年及24年，並處沒收個人全部財產；文鵬、劉啟家、張俊等9人以參加黑社會性質組織罪、詐騙罪、危險駕駛罪等獲刑3年2個月至22年，並處罰金280.6萬元至6萬元（約6.8萬至320萬港元）不等；徐文榜等3人則以詐騙罪獲刑2年3個月至3年3個月，並處罰金3萬至5萬元（約3.4萬至5.7萬港元）不等。