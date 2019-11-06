傳中方倡在希臘簽署首階段貿易協議 美方不贊同

中美計劃本月簽署首階段貿易協議，雙方正致力收窄餘下的分歧，但簽署地點懸而未決。有指艾奧瓦州、阿拉斯加和夏威夷都是考慮之列，但英媒引述中方官員指，中國國家主席習近平下周到巴西出席會議前，下周日（10日）將抵達希臘，提出可於希臘簽署協議，但美方不太贊同。

報道指，習近平將於下周三（13日）前往巴西，出席主要新興市場國家的峰會，此前會先到希臘，故中方提出有關可能性。希臘官員則表示，到目前為止未收到在當地舉行簽署儀式的要求。

報道引述多個消息指，美方認為在希臘簽署協議的可能性不大，認為雙方可選擇中間點阿拉斯加或夏威夷。美國商務部長羅斯日前指出，目前有多個簽署協議地點的選擇，相信中方也有在中國城市簽署的建議地點，認為在哪裏簽署理應是談判中最容易的部分。

近日有指中國正施壓要求美國，取消9月1日開始對1120億美元（約8736億港元）中國進口貨品加徵的關稅，同時希望撤銷或調低去年對2500億美元（約1.95萬億港元）中國貨加徵的25%關稅。彭博社引述消息指，中方認為若要恢復採購美國農產品及承諾加強打擊盜取知識產權，美國需作出對等承諾，但未知自稱「關稅人」的美國總統特朗普會否答應。

中國官媒總編輯胡錫進同日在Twitter發文表示：「為了達成協議，中國和美國必須同時按相同比例，取消現有的額外關稅，這意味着要取消的關稅應該與達成協議的比例一致。」

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