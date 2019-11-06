允華為參與5G建設　匈牙利外長：無證據顯示威脅安全

中國科技巨企華為的設備被美國質疑有「後門」裝置，美方亦試圖阻撓他國讓華為參與5G網絡發展，然而匈牙利外長西伊亞爾托（Peter Szijjarto）周二（5日）表示，該國會允許華為參與國內的5G網絡建設，又指沒有證據證明華為設備會構成安全威脅。

西伊亞爾托出席上海進博會期間表示，華為將與英國電訊公司沃達豐（Vodafone）和德國移動網絡供應商德國電訊（Deutsche Telekom）合作，參與匈牙利電訊的5G網絡建設，並強調只要尊重法律與規則，該國不會因為公司的國家或來源地等原因而排擠。

對於美國屢次警告使用華為技術設備會有安全問題，西伊亞爾托指出，目前仍沒有證據可以證實使用華為設備會威脅安全。今年2月，美國國務卿蓬佩奧曾到訪匈牙利布達佩斯，並警告指不要部署來自中國公司的設備，否則雙方難以合作；惟西伊亞爾托隨後回應指，匈方已在履行作為北約成員對盟國的義務。

另德國外長馬斯（Heiko Maas）日前表示，華為是依賴中國政府的企業，根據中國的國家安全法規，華為有義務將訊息提交給北京當局，中國駐德國大使館發言人周二回應指出，中國沒有任何法律要求企業收集外國情報，也從未要求企業以裝「後門」等違法方式採集或提供外國數據，強調中方要求企業在外國開展業務時要嚴格遵守當地法律法規的立場不變。

發言人又稱，華為是一家完全由其員工持股的私營企業，與中國政府的關係，和其他國家的私營企業與各自政府的關係無異，故所謂華為依附國家的說法屬完全錯誤。