廣州校園欺凌　女大學生因口角遭同學圍毆拍片

廣東廣州一名17歲廖姓女大學生日前在校內遭同學毆打並拍片，天河警方周二（11月5日）通報了該案的初步調查情況，目前2名分別17歲和18歲的練姓和董姓女子，因涉嫌尋釁滋事罪被警方依法刑拘。

上周三（10月30日）凌晨零時許，警方接獲市民報警稱，一名女學生在天河區某學校宿舍內被同學毆打並拍片，隨即介入調查。據警方了解，練女上周二（10月29日）因日常瑣事，與廖女發生口角。同日晚上10時許，練女與董女將廖女叫到宿舍6樓梯間，對其拉扯並毆打。過程中，2名年齡同樣17歲的黎姓和周姓女同學，聞聲到場查看，黎女更應董女要求對廖女進行拍攝，但離開時自行將片段刪除。

經法醫鑑定，廖女受輕傷。事後練女和董女被警方刑拘，黎女則由校方帶走訓導，周女則因未發現違法行為，不作處理。

據廖女母親李女士稱，事發後女兒經常失眠，性格也變得急躁起來，每晚只能靠服安眠藥才能入睡，而事發至今，對方家長未曾就事件道歉。 李女士表示，周四（11月7日）將帶女兒到醫院接受心理治療，對於女兒何時回校上學，李女士稱「孩子現在這種狀態還不適合回學校」。她又表示，能夠依法依規處置施暴者是對女兒最大的安慰。