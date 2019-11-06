央行擬現金管理　深圳私人提存20萬人民幣須登記

中國人民銀行周二（5日）宣布，為推動大額現金管理工作，防止腐敗、偷逃稅、洗錢等違法問題，近日起草《中國人民銀行關於在河北省、浙江省、深圳市試點開展大額現金管理的通知（公開徵求意見稿）》，擬在上述3地展開為期2年的大額現金管理，客戶提取或存入指定金額以上的現金時，必須事先登記。民眾可在下月5日前提出意見。

三地的單位帳戶管理的起點金額均為50萬元（人民幣‧下同，約57萬港元），對個人帳戶管理金額起點分別是河北省10萬元（約11.4萬港元）、浙江省30萬元（約34萬港元）、深圳市20萬元（約22.8萬港元）。新規例先在河北試點實施，然後在浙江和深圳推廣全面規範商業銀行大額現金業務。其中，深圳會探索個人帳戶大額現金管理、加強監測出入境及香港地區人民幣現金業務情況，選擇適宜地市探索推動個人收入報告措施。

央行指，近年非現金支付發展迅速，但現金需求有增無減，尤其是大額現金廣泛使用，容易被各類型違法犯罪活動利用，蘊含較大風險。中國對大額現金管理的監管覆蓋面有限、法律效力不足。新規例設定的金額，高於社會大眾正常的使用量，故不會造成任何不便。