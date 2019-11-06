被指失業期間買豪宅　韓國瑜批媒體扭曲話題

台灣的總統大選將於明年1月舉行，國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜近日被爆出在2011年失業期間，曾花7200萬元新台幣（約1887萬港元）買下位於台北南港的一幢豪宅，被指不符他去年參選高雄市長「一碗滷肉飯、一瓶礦泉水」的庶民形象。韓國瑜周三（6日）回應事件，痛斥媒體刻意扭曲話題，強調並非全款買樓，而是向銀行貸款，後來賠本出售。

何庭歡表示，韓國瑜夫婦當年有意到台北發展事業，先在台北內湖買樓，後因家中有3個孩子，需要更大的空間，因此出售內湖房產，向銀行貸款，改購南港樓花，惟最後亦因財務壓力，出售南港房產。她表示，韓當時向銀行貸款購買南港「日升月恒」社區住宅，因是樓花，只需準備頭期款和部分的利息，後因財務負擔能力有限，韓夫婦決定將該住宅賠本出售。

至於有人批評韓國瑜的行為與庶民形象不符，何庭歡認為，庶民是平民、沒有特權的意思，即便是庶民也有買賣房產的權利，是個人財務規劃。

台媒報道，台肥公司於2011年推出的台北南港重劃區豪宅建案「日升月恒」，剛好搭上南港重劃區炒作議題，號稱「南港第一豪宅」。2014年完工後，被批評廣告不實、品質不良等爭議，令價格一夜暴跌，最後韓國瑜夫婦賠本出售。