馬來西亞女攜巨款觀光　遭3台男騙上陽明山洗劫

台灣台北著名景點陽明山驚傳搶劫事件，一名30歲馬來西亞籍朱姓女子日前攜帶巨款到台觀光購物，並在網上認識23歲李姓男子，惟周日（3日）她遭李男以看風景等為由誘至陽明山後，遭對方夥同2名朋友策劃搶劫，導致手腳多處挫傷。目前，李男等疑犯已被依強盜罪拘捕。

朱女上月7日到台旅遊，入境時帶了50萬元（新台幣‧下同，約13萬港元）現金，欲幫親戚購買化妝品等，期間經網絡認識李男。李男得知對方身上有巨款後，遂找來同為20歲的黃姓、林姓男友人策劃搶劫。

案發當日，李男假借去吃早餐並逛看風景，再送朱女到機場為由，將她騙到陽明山，並謊稱黃男是Uber司機，讓她上車。詎料到了半山腰，李辯稱有事要先落車，隨後黃男駛至馬槽橋附近突然停車，與埋伏在路邊的林男接應，向朱女實施搶劫。過程中，朱被搶去身上斜背包，手腳多處亦受傷，事後只好忍痛向附近派出所求助。

雖然飽受驚嚇的朱女事後已回馬來西亞，惟警方根據車牌鎖定黃男身份，並循線找到李、林二人，採取行動成功將其拘捕。三人均坦承犯罪，並分享搶得財物，其中李男、黃男分別拿走12萬元（約3.14萬港元）後用來還賭債，林男則奪得6萬元（約1.57萬港元）自用，檢方複訊後，分別諭令三人10萬元（約2.6萬港元）及6萬元交保。