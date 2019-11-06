聚眾開賭放數　廣州兩黑老大囚至少15年

廣東廣州海珠區人民法院周三（6日）宣判一宗大型涉黑案，主犯施華兵及錢俊波被判組織、領導黑社會性質組織，開設賭場，聚眾鬥毆，尋釁滋事等多罪成立，分別入獄20年及15年，沒收個人全部財產；其餘54名被告則入獄14個月到7年不等，按罪行嚴重性罰款。

法院審理查明，施華兵自2010年起聚攏閒散人員開設地下賭場，因犯下故意傷害、非法拘禁凡等罪先後被判刑。但施在2013年獲釋後重操舊業，通過擴大地下賭場規模、利用網絡賭博香港六合彩、放高利貸等手段攫取大額利益，同時收攏更多成員壯大勢力。

他們通過有組織開設賭場、聚眾鬥毆、尋釁滋事、非法拘禁、敲詐勒索、非法持有槍支等違法犯罪活動，大肆非法斂財，實現「以黑護賭」和「以賭養黑」的目的，為非作歹，眾，逐漸形成以施華兵和錢俊波為領導者，成員眾多的黑社會性質組織。

從2014年至去年期間，施華兵的該組織多次用非法拘禁、毆打、騷擾、圍堵滋擾、噴紅油等手段追債。在2017年8月，施還指派手下持槍枝、刀具、鐵管等闖入競爭對手的賭場，威逼對方按其要求，錯開開賭時間，控制區域內的地下賭場生意。

北京市高級人民法院同日舉行新聞發布會，公布掃黑工作的成效及後續部署，截至上月30日，北京法院受理涉黑涉惡案件130宗、涉592人，當中11宗涉「保護傘」。一審審結83宗、涉345人，二審受理46宗，審結43宗，被判入獄5年以上的有83人，重刑率達24%。

市高院副院長、掃黑辦主任藍向東會上指，有個別公職人員利用職務便利，為黑惡勢力通風報信，縱容包庇，充當「保護傘」。掃黑除惡鬥爭應落實「案不漏人、人不漏罪、罪不漏證」的要求，法院既不拔高處理，也不降格認定，嚴格把關案件的最後關口。