隱瞞財產替親兒網籌醫藥費　男子一審被判退還善款

全國首宗因網絡眾籌醫病引發的糾紛案，周三（6日）在北京市朝陽區人民法院一審宣判。案中莫姓被告去年隱瞞財產，在網上籌得15.3萬元（人民幣‧下同，約17.4萬港元），卻因兒子病逝而未用在治療上。法院認為莫男行為已構成違約，判他全數退還善款及支付利息。

案情指，被告去年4月15日為患上罕見疾病的兒子在「水滴籌」發起籌款，目標金額為40萬元（約45萬港元），最終籌得15.3萬元。他兒子3個月後去世，妻子隨即向水滴籌舉報。

法院查明，被告為兒子治病的費用總額為35.5萬元（約40萬港元），救助渠道包括醫保報銷後個人支付部分為17.7萬元（約20.1萬港元），另又從其他渠道籌得5.8萬元（約6.6萬港元）。而他在申請籌款時更隱瞞了名下汽車等財產，亦無提供妻子的財產資料。

盡管被告辯解，指水滴籌的善款均用作償還兒子治療所欠下的債務，但其與平台、捐贈人約定的籌款用途明確為兒子的「後續醫療費」。根據水滴籌的相關條款，眾籌發起者若有虛假、偽造和隱瞞行為，在獲得資助款後放棄治療，或存在挪用、盜用、騙用等行為時，平台有權要求退還款項。